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Jandarma'dan tarihi eser operasyonu: Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait 3 bin 368 adet tarihi eser ele geçirildi

Jandarma'dan tarihi eser operasyonu: Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait 3 bin 368 adet tarihi eser ele geçirildi
11.12.2022 09:23 - Son Güncelleme: 11.12.2022 09:23

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait sikke ve takılardan oluşan toplam 3 bin 368 adet tarihi eser ele geçirildi.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kimliği belirsiz şüpheli bir şahsın yasadışı yollarla temin ettiği tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisini aldı. Yapılan istihbari çalışmalar ve takip neticesinde; şüphelinin Eyüpsultan ilçesinde ikamet ettiği belirlendi.


Jandarma ekipleri, tarihi eserlere müşteri arayışında olan şüpheliyi suçüstü yakalamak için yakın takibe aldı. Elindeki tarihi eserleri satma hazırlığında olan şüpheli suçüstü yakalandı. Kıskıvrak yakalanan şüphelinin üzerinde ve ikamet adresinde yapılan aramalarda; 2 bin 950 adet sikke, 392 adet obje, 8 adet ok ucu, 7 adet yüzük, 3 adet küpe ile 3 adet kemer tokası olmak üzere toplam 3 bin 368 adet tarihi eser ele geçirildi.
Ele geçirilen eserlerin İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğünce yapılan incelemesinde; müzelik değerde oldukları, yurt içinde alım-satımının ve yurt dışına çıkarılmasının yasak eserler kapsamında olduğu değerlendirildi. Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait olduğu değerlendirilen eserler, 2863 Sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında koruma altına alındı.
Yakalanan M.Y. isimli şahıs, ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

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