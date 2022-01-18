Kendini yakan kömürcü hayatını kaybetti

Muğla’nın Marmaris ilçesinde belediyeye ait alanda kömür çuvallarını muhafaza ederek seyyar kömür satışı yapan ve zabıta ekiplerinin kendisini uyarmasına kızarak benzinle kendini yakan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Marmaris Belediyesi Zabıta ekipleri Beldibi Mahallesi’nde Süleyman Ekici'nin (52) belediyeye ait arazide satmak için getirdiği kömür çuvallarını muhafaza ettiğini belirterek, kendisinden çuvalları kaldırması istendi. Bir hafta sonra, Ekici’nin aynı bölgede çuvalları muhafaza ettiğini gören zabıta ekipleri şahsın yanına gitti. Ekipleri gören Ekici yanında getirdiği benzini üzerine dökerek çakmakla ateşledi. Bir anda alev alan şahsı üzerine battaniye atıp su dökerek, söndüren çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Ekici'ye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buradan da Fethiye'deki özel bir hastaneye sevk edilen Ekinci doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti.