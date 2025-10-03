Keçiören’de feci kaza kamerada: Ambulansın çarptığı kadın vefat etti

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 77 yaşındaki Saliha Yönlüer'e ambulans çarptı. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 29 Eylül'de saat 15.00 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi Sanatoryum Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Saliha Yönlüer, yol kenarında kısa süre bekledikten sonra bir anda koşarak karşıya geçmek istedi. Bu sırada E.K. (34) yönetimindeki ambulans, Yönlüer'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaşlı kadın ağır yaralandı.

Ambulansta bulunan sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Yönlüer, aynı ambulansla Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, Yönlüer'in koşarak yola çıktığı sırada ambulansın çarpması ve savrulması yer aldı.

Ambulans sürücüsü E.K. polis merkezindeki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.