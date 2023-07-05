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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde komşuların gürültü kavgasında kan aktı: 2 yaralı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde komşuların gürültü kavgasında kan aktı: 2 yaralı
05.07.2023 09:09 - Son Güncelleme: 05.07.2023 09:09

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ziya Gökalp Mahallesi, Ali İhsan Alçı Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, yan yana binalarda oturan komşular arasında iddiaya göre gürültü yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine komşular silah ve bıçaklar ile birbirine girdi. Kavgada A.C.B. yanında bulunan silah ile M.Ü.’ye ateş açarken, babası O.B. de M.Ü.’yü bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kardeşler ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de O.B. ile kavgaya karışan oğlu H.B.’yi gözaltına alırken, olayın ardından kaçan A.C.B.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

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