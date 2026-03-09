CANLI YAYIN
CHP'den Silivri'de replika İmamoğlu hücresi

CHP, Silivri Cezaevi yakınında kurulan Dayanışma Evi’nin bahçesine, Ekrem İmamoğlu’nun kaldığı hücrenin maketini yaptırdı. CHP'lilerin replika hücreyi türbe niyetine ziyaret ettiği görüldü.

