Kayseri'de okuldaki sucuk festivali kabusa döndü

Kayseri'de okuldaki sucuk festivali kabusa döndü

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir ortaokulda yaklaşık 80 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Tarif Sokak üzerindeki Emine Gönen Ortaokulu'nda meydana geldi. Okul bahçesinde düzenlenen sucuk festivalinde sucuklardan yiyen öğrenciler bir süre sonra rahatsızlandı. İhbar üzerine okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İddiaya göre yaklaşık 80 öğrenci okula gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Öte yandan okulun yanında bulunan Mevlana İlkokulu'nda görevli bazı öğretmenlerin de zehirlendiği öğrenildi. Hastaneye kaldırılan öğrenciler tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

