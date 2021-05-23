Haberler Video Yaşam Videoları Kayseri’de korkunç olay! Tartıştığı babasını vahşice öldürdü |VİDEO

Kayseri’de korkunç olay! Tartıştığı babasını vahşice öldürdü |VİDEO

Kayseri’de korkunç olay! Tartıştığı babasını vahşice öldürdü |VİDEO
23.05.2021 00:01
Ana Sayfa 00:30
Bir Zamanlar Çukurova 98....
Ana Sayfa 02:09
GOL | Lars Bender
Ana Sayfa 01:16
GOL | Erling Haaland
Ana Sayfa 00:40
Ecem Özkaya sosyal medya...
Ana Sayfa 00:36
Zara’nın eski eşi İskender...
Ana Sayfa 00:44
Yunanistan'dan göçmenlere...
Ana Sayfa 25:08
Kıbrıs'ta çözümsüzlüğün...
Ana Sayfa 03:14
Muhabir Musab Turan'ın FETÖ...
Ana Sayfa 01:10
SON DAKİKA: Antalya'da orman...
Ana Sayfa 03:19
İstanbul'da bir bekçi şehit...
Ana Sayfa 03:06
Rus gemisi İstanbul...
Ana Sayfa 02:08
Muğla'nın Datça ilçesinde 4,1...

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Bir şahıs, tartıştığı babasını önce bıçakladı daha sonra tabancayla öldürdü.


Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi 2775. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.T.E.(35) babası Ahmet Ekinci (65) ile tartışmaya başladı.

ÖNCE BIÇAKLADI SONRA SİLAHLA VURDU
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine M.T.E. babası Ahmet Ekinci.'yi önce bıçakladı daha sonra tabancayla göğsünden vurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde Ahmet Ekinci'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, M.T.E. de suç aletleri ile birlikte olay yerinde yakalandı.

Yaşlı adamın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, babasını öldüren M.T.E. ise gözaltına alınarak işlemlerin yapılması için karakola götürüldü.

Yaşam Videoları