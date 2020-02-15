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Kayseri'de feci kaza! Otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kayseri'de feci kaza! Otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

15.02.2020 19:32

Kayseri’de bir otomobilin yoldan geçen yayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.


Melikgazi ilçesine bağlı Şehit Nazımbey Caddesi üzerinde seyir halinde olan 66 AY 456 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yolun karşıya geçmek isteyen yayalara çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada karşıya geçmeye çalışan O.A., F.İ. ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi hastanelere sevk edildi. Ağır yaralanan yayalardan O.A. ve F.İ kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınırken, kimliği belirlenemeyen şahıs ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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