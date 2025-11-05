Kayseri’de dehşet anları kamerada: 14 yaşındaki Buğlem’e otomobil çarptı! Hayatını kaybetti
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki Buğlem Berra Alptekin’e otomobil çarptı. Genç kız, 2 gün önce doğum gününü kutlamıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
KARŞIDAN KARŞIYA GEÇERKEN CAN VERDİ
Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Erkilet Bulvarı'nda meydana gelen kazada, karşıdan karşıya geçmeye çalışan lise öğrencisi 14 yaşındaki Buğlem Berra Alptekin'e otomobil çarptı.
KAZA ANI KAMERADA
A.Y.B. (34) yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Buğlem Berra Alptekin, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
DOĞUM GÜNÜNDEN İKİ GÜN SONRA ÖLDÜ
Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Buğlem Berra Alptekin'in iki gün önce doğum günü olduğu öğrenildi. Ailesi ve yakınları yasa boğulurken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.