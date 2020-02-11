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Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı |Video

Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı |Video

11.02.2020 10:33

Kayseri'de, polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda,  Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital malzemelere el konuldu


İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Suriye'de örgüt içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 4 kişinin kentte yaşadığını belirledi. Suriye uyruklu 4 kişi, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital malzemelere el konuldu.
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