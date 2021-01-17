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Kavgayı ayırmak isteyen kadın hayatının şokunu yaşadı

Kavgayı ayırmak isteyen kadın hayatının şokunu yaşadı
17.01.2021 13:39
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İstanbul Küçükçekmece'de iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak için araya girmeye çalışan kadın, yumruk yedi. O anlar çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi.


Küçükçekmece'de, iki grup arasında bilinmeyen nedenlerden kavga çıktı. Kavgayı ayırmak isteyen kadın yumruğu yedi, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, 15 Ocak Cuma günü Küçükçekmece Sefaköy'de bulunan Fevzi Çakmak Meydanı'nda meydana geldi.

İddiaya göre, meydanda 2 kişi yürüyüş yaptıkları esnada tartışmaya başladı.

Tartışmaların ardından tarafların birbirine bağırması üzerine kavga çıktı. Kavgayı ayırmak isteyen bir kadın da arada yumruk darbelerinin hedefi oldu.

Yaşanan kavga anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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