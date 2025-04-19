Kastamonu’da traktör ile tır çarpıştı: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 19.04.2025 22:41:51

Kastamonu'nun Daday ilçesi Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana gelen kazada, E.B. yönetimindeki 57 ACJ 879 plakalı Mercedes marka beton malzemesi taşıyan tır , H.Y. yönetimindeki traktörle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör ve tır devrildi.

Tır sürücüsü E.B. , kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, traktör sürücüsü H.Y. , traktörün altında sıkıştı. Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri ile vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarılan H.Y., ambulansla Daday Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Her iki sürücü de tedavi altına alındı.

Yola devrilen araçlardan sızan petrol atıkları , itfaiye ekiplerince temizlendi. Araçlar, vinç yardımıyla yoldan kaldırılarak trafik tekrar normale döndü.