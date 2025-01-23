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Kartalkaya’da yangından sağ kurtulan otel çalışanı yaşanan faciayı böyle anlattı
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Kartalkaya'da yangından sağ kurtulan otel çalışanı yaşanan faciayı böyle anlattı

Giriş Tarihi: 23 Ocak 2025 12:34 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2025 12:34

Bolu Kartalkaya'da 12 katlı ahşap bir otelde çıkan yangında alevler kısa sürede tüm binayı sardı ve 79 canımız hayatını kaybetti. Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangınında kurtulan personel Mehmet Can Gezici, dehşet anlarını anlattı: “Yardım çığlıklarına cevap veremedik. İnsanlar çocuklarını hayatta kalmaları için aşağıya atmak zorunda kaldı. O anları unutamıyorum.”

"YARDIM ÇIĞLIKLARINA CEVAP VEREMEDİK"
"Yangın ilk çıktığı zaman uyuyorduk. Saat 03.00 civarı gibi uyandık. Dışarıya çıktığımızda çok kötü bir görüntü vardı. Buraya geldiğimizde kıyamet gibi görüntü vardı. Otel zaten ortadan yanmış, yukarıya doğru çok kötü bir şekilde ilerliyordu. Yardım etmeye çalıştık camdan atlayanlar için yastık ve yorganlarımızı götürdük. 12'inci kattan kadın bir hemşirenin atlamasını görmek zorunda kaldım, hayatını kaybetti. Çok kötüydü. İnsanlar çocuklarını hayatta kalabilsin diye aşağıya atmak zorunda kaldı. Kurtulan da pek olmadı. Otele bakınca tekrar o anlar aklıma geliyor. Ne hissettiğimizi biz bile anlamadık. Yardım çığlıklarına cevap veremedik. Düşüncelerimi bile şu anda ifade edemiyorum" ifadelerini kullandı.

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