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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 29 Aralık 2023, 08:49 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023, 08:52

Kartal'da park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

Kartal'da park halindeki otomobil bilinmeyen bir nedenden dolayı bir anda alev alarak yanmaya başladı. Alevlerin büyümesi ile olay yerine çağrılan itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Olay saat 02.00'da Soğanlık Mahallesi Senem Sokak üzerinde meydana geldi. Yangının büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi.

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