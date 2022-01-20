Haberler Yaşam Videoları Kartal son dakika haberi! Hemşireye silahlı saldırı! Ağır yaralı kadın hastaneye kaldırıldı

Kartal son dakika haberi! Hemşireye silahlı saldırı! Ağır yaralı kadın hastaneye kaldırıldı

Kartal son dakika haberi! Hemşireye silahlı saldırı! Ağır yaralı kadın hastaneye kaldırıldı
20.01.2022 15:09

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:31
Kardan çiftliğin çatısı çöktü,...
Ana Sayfa 00:28
Körler Ülkesi’ndeki arkeolojik...
Ana Sayfa 00:38
Gaziantep'te ahır çöktü 10...
Ana Sayfa 00:14
Çaldıkları parayla yaptıkları...
Ana Sayfa 01:56
PKK'lı Güzel'in dokunulmazlık...
Ana Sayfa 00:45
Demirciören Göleti buz tuttu...
Ana Sayfa 00:36
Jandarma ekipleri Sokak...
Ana Sayfa 00:23
Önünü kestiği husumetlisine...
Ana Sayfa 00:37
SMA hastası bebeğin bağış...
Ana Sayfa 00:51
Karaman’da 10.5 kilo...
Ana Sayfa 00:35
Selde denize kaybolan araç 5...
Ana Sayfa 00:33
Survivor'dan elenen Gizem'in...

Son dakika haberi... Kartal'da aile sağlığı merkezinde hemşire olduğu belirtilen kadın silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Saldırgan kaçarken ağır yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA