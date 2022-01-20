Son dakika haberi... Kartal'da aile sağlığı merkezinde hemşire olduğu belirtilen kadın silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Saldırgan kaçarken ağır yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
Son dakika haberi... Kartal'da aile sağlığı merkezinde hemşire olduğu belirtilen kadın silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Saldırgan kaçarken ağır yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
Son dakika... İstanbul Kartal'da aile sağlığı merkezinde hemşire olduğu belirtilen kadın silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.
Saldırgan kaçarken ağır yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.