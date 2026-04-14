Halit Akçatepe AKM’de anıldı

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Türk sinemasında derin izler bırakan usta oyuncu Halit Akçatepe'yi vefa dolu bir geceyle selamladı. "Yeşilçam Ustalarına Saygı" serisinin ilk etkinliği olarak gerçekleştirilen programda, sanatçının çocukluğundan efsaneleştiği yıllara kadar uzanan hayat hikayesi belgesel gösterimiyle yeniden hayat buldu.

Yıldızlar Halit Akçatepe İçin Sahnede

Erkan Kolçak Köstendil'in sunuculuğunu üstlendiği gecede, Türk müziğinin dev isimleri usta sanatçı için şarkılarını seslendirdi. Emel Sayın ve Nükhet Duru'nun performansları davetlileri geçmişe götürürken, klarnet virtüözü Serkan Çağrı'nın ezgileri salonu hüzne boğdu. Geceye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu ve Sinema Genel Müdürü Birol Güven de katılarak usta sanatçının Türk kültüründeki yerini vurguladı.

Hababam Sınıfı Ruhu AKM'de

Gecenin en renkli anları, "Hababam Vokal Grubu"nun sahneye çıkmasıyla yaşandı. Hababam Sınıfı'nın orijinal kadrosunda yer alan Ahmet Arıman ve Teoman Ayık, filmin kült haline gelmiş şarkılarını seslendirerek Halit Akçatepe'nin en çok sevilen karakterlerinden olan "Güdük Necmi"yi yad etti. Salonun hep bir ağızdan eşlik ettiği şarkılarla Yeşilçam rüzgarı AKM koridorlarında esti.

Hülya Koçyiğit: "Sadece Bir Oyuncu Değil, Bir Okuldu"

Yeşilçam'ın efsane ismi Hülya Koçyiğit, sahnede yaptığı konuşmada Akçatepe ile olan set anılarını paylaştı. Koçyiğit, usta sanatçının mütevazı kişiliğine ve genç meslektaşlarına olan sonsuz desteğine vurgu yaparak; "Halit sadece bir oyuncu değil, çalışma disipliniyle bir okuldu" ifadelerini kullandı.

Ailesinden Duygusal Veda

Akçatepe'nin kızı Ebru Akçatepe ve torunu Zeynep Bozatlı Akçatepe, sahnede usta sanatçıya olan özlemlerini dile getirdi. Sanatçının sadece sinemadaki başarısını değil, aile içindeki sevgi dolu duruşunu anlatan kızı Ebru Akçatepe, "Bize bıraktığı en büyük miras, toplumun ona olan bu bitmek bilmeyen sevgisi" diyerek davetlilere teşekkür etti.