Doku ailesi adliye önünde: "Adalet yerini buldu umudumuzu hiç kaybetmedik!"
Aralarında baş şüpheli Zeinal Abakarov ve dönemin mülki idare amirinin oğlunun da bulunduğu 13 kişilik gözaltı listesi kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, Doku ailesi yıllardır süren karanlığın aydınlanması için Tunceli Adliyesi’nde nöbete başladı. Soruşturmayı yürüten birimlerin titiz çalışması sonucu gelinen bu kritik eşikte, ailenin adalet arayışı ve emniyet güçlerine sundukları teşekkürler, davanın seyrine dair umutları artırdı.