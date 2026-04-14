Kahramanmaraş’ta tartıştığı eşini başından vurarak öldürdü! Fatma Kurt hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta Kadın Cinayeti: Tartıştığı Eşini Öldürdü

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesine bağlı kırsal Dönüklü Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. İddiaya göre M.K., evde henüz belirlenemeyen bir sebeple eşi Fatma Kurt ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede alevlenmesi üzerine M.K., yanındaki tabancayla eşini başından vurarak ağır yaraladı ve olay yerinden hızla kaçtı.

Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine ivedilikle jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı haldeki Fatma Kurt, ambulansla Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede doktorların gerçekleştirdiği tüm cerrahi müdahale ve çabalara rağmen talihsiz kadın, hayata tutunamayarak yaşamını yitirdi.

Şüpheli Kocadan Teslimiyet Kararı

Cinayet sonrası kayıplara karışan şüpheli M.K., bir süre sonra avukatlarıyla birlikte jandarma karakoluna giderek teslim oldu. Gözaltına alınan M.K.'nın sorgusu devam ederken, jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma sürüyor. Fatma Kurt'un cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilmek üzere morga kaldırıldı.