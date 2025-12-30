PODCAST
Kalp krizi geçiren sürücü hastane otoparkında 7 araca çarptı: O anlar kamerada
Giriş Tarihi: 30 Aralık 2025 15:43
Malatya'da kalp krizi geçiren sürücünün direksiyon başında kontrolünü kaybederek hastane otoparkında 7 araca çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
