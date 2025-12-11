PODCAST CANLI YAYIN
Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kaza anı kamerada!

Karabük’te iki otomobilin çarpıştığı kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza 5000 Evler Köprüsü girişinde meydana geldi. Safranbolu istikametine seyir halinde olan Sercan K. idaresindeki 78 SE 183 plakalı otomobil aynı istikamette seyreden Ahmet Ö. idaresindeki 78 AR 314 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Sercan K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

