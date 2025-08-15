Karabük Eflani'de orman yangını - Video
Karabük’ün Eflani ilçesinde alev alan motosikletten sıçrayan alevler orman yangınına yol açtı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın havadan ve karadan söndürüldü.
Karabük'ün Eflani ilçesi ile Kastamonu'nun Daday ilçesi arasındaki kara yolu kenarında, Meyre köyü yakınlarında orman yangını çıktı. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında bulunan bir motosikletin alev alması sonucu yangın başladı.
💨 Rüzgar Yangını Hızla Yaydı
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, ormanlık alana sıçradı. Bölgeye Eflani ve Daday'dan itfaiye ekipleri ile orman işletme arazözleri sevk edildi.
🚁 Helikopter ve Kara Ekipleri Müdahale Etti
Yangına karadan müdahale eden ekipler, Bartın'dan dönen yangın söndürme helikopterinin de desteğiyle alevleri kontrol altına aldı. Havadan ve karadan yapılan müdahalelerin ardından bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.