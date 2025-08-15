PODCAST CANLI YAYIN

Karabük Eflani'de orman yangını - Video

Karabük’ün Eflani ilçesinde alev alan motosikletten sıçrayan alevler orman yangınına yol açtı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın havadan ve karadan söndürüldü.

Karabük'ün Eflani ilçesi ile Kastamonu'nun Daday ilçesi arasındaki kara yolu kenarında, Meyre köyü yakınlarında orman yangını çıktı. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında bulunan bir motosikletin alev alması sonucu yangın başladı.

💨 Rüzgar Yangını Hızla Yaydı
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, ormanlık alana sıçradı. Bölgeye Eflani ve Daday'dan itfaiye ekipleri ile orman işletme arazözleri sevk edildi.

🚁 Helikopter ve Kara Ekipleri Müdahale Etti
Yangına karadan müdahale eden ekipler, Bartın'dan dönen yangın söndürme helikopterinin de desteğiyle alevleri kontrol altına aldı. Havadan ve karadan yapılan müdahalelerin ardından bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bunlar da Var

Erzurum'da TIR'a arakadan çarpan otomobil sürücüsü Burak Kayacı vefat etti!
Erzurum'da TIR'a arakadan çarpan otomobil sürücüsü Burak Kayacı vefat etti!
Yer: Çanakkale! İki araç kafa kafaya çarpıştı: 6 ölü
Yer: Çanakkale! İki araç kafa kafaya çarpıştı: 6 ölü
Özgür Özel'den rezil sözler! Başkan Erdoğan'a "Lan" diyerek hakaret edip namusuna dil uzattı
Özgür Özel'den rezil sözler! Başkan Erdoğan'a "Lan" diyerek hakaret edip namusuna dil uzattı
Iğdır Tuzluca’da silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı
Iğdır Tuzluca’da silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle