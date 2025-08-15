Karabük Eflani'de orman yangını - Video

Karabük'ün Eflani ilçesi ile Kastamonu'nun Daday ilçesi arasındaki kara yolu kenarında, Meyre köyü yakınlarında orman yangını çıktı. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında bulunan bir motosikletin alev alması sonucu yangın başladı.

💨 Rüzgar Yangını Hızla Yaydı

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, ormanlık alana sıçradı. Bölgeye Eflani ve Daday'dan itfaiye ekipleri ile orman işletme arazözleri sevk edildi.

🚁 Helikopter ve Kara Ekipleri Müdahale Etti

Yangına karadan müdahale eden ekipler, Bartın'dan dönen yangın söndürme helikopterinin de desteğiyle alevleri kontrol altına aldı. Havadan ve karadan yapılan müdahalelerin ardından bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.