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Kar sevincini video çekerken gök gürültüsü ile şoke oldu o anlar kameraya yansıdı

Kar sevincini video çekerken gök gürültüsü ile şoke oldu o anlar kameraya yansıdı
24.01.2022 09:33 - Son Güncelleme: 24.01.2022 09:35

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Sultangazi''de bir vatandaş ailesine video çektiği sırada gök gürülemesi ile neye uğradığını şaşırdı. Futbol Eğitmenliği ve Antrenörlüğü yapan Adil Yaman bir anda ne olduğunu anlamazken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı. Olay, geçtiğimiz gün Sultangazi'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Futbol Eğitmenliği ve Antrenörlüğü yapan Adil Yaman kar yağışından dolayı oluşan mutluluğunu ailesi ile paylaşmak istedi. Adil Yaman telefonuna sarılıp öz çekim yaptığı sırada gök gürülemesi ile etrafı aydınlandı. O anlar ise, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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