Kameraları da çalıp izini kaybettirmek istedi jandarma faili böyle yakaladı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde yaklaşık 4 milyon TL değerindeki altın ve ziynet eşyalarının çalındığı, ayrıca mahalle muhtarlığının güvenlik kamerası kayıt cihazının da sökülerek götürüldüğü olay, jandarmanın nefes kesen takibiyle çözüldü.

288 SAATLIK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ, HIRSIZLIK ÇÖZÜLDÜ

Delilleri yok etmeye çalışılan hırsızlık olayında, Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nın özel ekibi 12 gün boyunca 288 saatlik görüntüyü inceleyerek suçluyu tespit etti.

KAMERALAR SÖKÜLDÜ AMA JANDARMA TAKİPTEYDİ

Mahalledeki teknik verileri toplayan ekipler, kamera kayıtlarının çalınmasına rağmen çevredeki diğer noktalardan alınan görüntülerle analizlerini sürdürdü. İncelemeler sonucunda hırsızlığın aynı mahallede oturan İ.A. tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

EVİNDE YAKALANDI, SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Operasyonla gözaltına alınan İ.A., hem hırsızlığı hem de çaldığı altınları kuyumcuda bozdurduğunu itiraf etti. Evden çalınan ziynetlerin değerinin yaklaşık 4 milyon TL olduğu öğrenildi.

MAHKEMECE TUTUKLANDI

Bölgede büyük yankı uyandıran olay, jandarmanın titiz çalışmasıyla kısa sürede çözüldü. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

