Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü 1 ağır yaralı

YARIŞ İDDİASI CAN ALDI

Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Onikişubat ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre aynı yönde seyir halinde olan ve yarış yaptıkları öne sürülen iki otomobil, normal seyir halindeki 46 AIP 022 plakalı motosiklete çarptı.

GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan iki arkadaş metrelerce sürüklendi. Motosiklette yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Mislina Akçakoyun olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü olan 23 yaşındaki A.İ. ağır yaralandı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

BİR SÜRÜCÜ KAÇTI, DİĞERİ GÖZALTINDA

Kazaya karıştığı iddia edilen araçlardan Audi marka otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçarken, 46 ALG 374 plakalı otomobilin sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hayatını kaybeden Mislina Akçakoyun'un cenazesi savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.