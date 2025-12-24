PODCAST CANLI YAYIN
Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 10 tutuklama

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonlarda, aralarında terör örgütünün kurucu liderlerinden Ebubekir el-Bağdadi’nin akrabası olduğu belirlenen şahsın da bulunduğu 10 kişi yakalandı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, yabancı uyruklu L.A.A.A., A.S.K.A., M.F.Y.A., A.S.F.A., S.A.H.K., S.S.M.H., W.K.A.A., Y.İ.A.A., M.A.M. ve G.A.A.A. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise örgüte ait çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ile 20 bin doların üzerinde para ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklanırken, A.S.K.A.'nın terör örgütü DEAŞ'ın kurucusu El-Bağdadi'nin akrabası olduğu öğrenildi.

