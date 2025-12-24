PODCAST CANLI YAYIN
İstanbul ve Antalya'da 16 ton kaçak alkol ele geçirildi: 5 gözaltı

İstanbul ve Antalya'da kaçak alkol üretimi ve satışına yönelik düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 16 ton kaçak alkol ele geçirilirken 5 şüpheli gözaltına alındı.

YILBAŞI ÖNCESİ KAÇAK ALKOLE BÜYÜK OPERASYON

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, Büyükçekmece ve Silivri Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde kaçak alkol üreten ve piyasaya süren şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

8 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

İstanbul ve Antalya'da belirlenen 8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

16 TON KAÇAK ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 16 ton kaçak alkolün yanı sıra filtreleme cihazları, damıtma sistemi, dolum makinesi, çok sayıda bidon ve etiket ele geçirildi.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN SATIŞA DA DARBE

Önceki çalışmalarda ise kaçak alkolleri yüzey temizleyici şişelerine dezenfektan etiketiyle ambalajlayıp sosyal medya üzerinden pazarlayan 16 şüpheli yakalanmış, 1,5 ton kaçak alkol ele geçirilmişti. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

