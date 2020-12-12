Kahramanmaraş'ta maske takmadığı için ceza kesilmek istenen kadın polislerin sabrını zorladı karakolda yaptıklarıyla "pes" dedirtti

Türkiye'deki koronavirüs salgınında vaka sayılarının artmasıyla güvenlik güçleri de cadde ve sokaklarda maske denetimlerini artırdı. Kahramanmaraş'ta maske takmadığı için ceza kesilmek istenen bir kadın ise yaptıklarıyla polislerin sabrını zorladı. Polislere direnen kadın kimliğini vermedi "Vermiyorum kardeşim gel de al" dedi. Daha sonra karakola götürülen kadın burada da maske takmamaya devam etti. Görevli memurların elindeki maskeyi almamak için direnen kadın adeta bir çocuk gibi "bana ne takmayacağım" gibi saçma tepkiler verdi.

Koronavirüs salgınına karşı en etkili ve basit koruma yöntemi maske takmak.

Ancak bazı vatandaşlar kendilerine haddinden fazla güvenerek maske takmamaya devam ediyor.

Bazı vatandaşlar ise hem maske takmayarak hem de güvenlik güçlerine direnerek adeta sabır taşını çatlattı.

Kahramanmaraş'ta maske denetimi yapan polis ekipleri, maskesiz gezen bir kadını durdurup kimlik istedi.

Kimlik vermek istemeyen kadın polis ekiplerine, "Vermiyorum kardeşim gel de al" dedi.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarı'nda yaşandı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında maske denetimi yapan polis ekipleri, maskesiz gezen bir kadını durdurup kimlik istedi.

Polis ekiplerine kimlik vermek istemeyen kadın yoluna devam edip kimlik vermeyeceğini söyledi.

O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Kimlik vermeyeceğini söyleyen kadına çevredeki başka bir kadın tepki göstererek, 'bizde maskemizi çıkaralım o zaman, bizimki can değil mi' diye yanıt verdi.

Bir müddet tartışma sonrası maskesiz gezinen kadın, kadın polis memuru eşliğinde karakola götürüldü.

Kadına maske takmadığı için 900 lira cezai işlem tatbik edilirken, görevli polis memuruna mukavemetten adli işlem başlatıldı.

Söz konusu kadın karakolun içinde de sinir bozucu hareketlerine devam etti.

Çocukşa tavırlar sergileyen sorumsuz kadın hem suçlu hem güçlü profili çizdi.