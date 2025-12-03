PODCAST CANLI YAYIN
Amasya'da kaçak alkol operasyonu: 615 şişe ve 30 bidon ele geçirildi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 615 şişe ve 30 bidon kaçak alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Amasya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi KOM) ve Merzifon Asayiş Büro Amirliği ekiplerince kaçak alkol satışını önlemeye yönelik yürütülen müşterek çalışma kapsamında Merzifon ilçesinde faaliyet gösteren iki şüphelinin il dışından temin ettiği etil alkolü kullanarak el yapımı sahte/kaçak alkol ürettiği tespit edildi.


Şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda 550 adet şişelenmiş mükerrer bandrollü kaçak alkol, 35 adet 0,5 litrelik pet şişede kaçak alkol ve 30 adet 5 litrelik bidonda kaçak alkol ele geçirildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan H.K ve M.K isimli şahısların 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında tutuklandığı açıklandı.

