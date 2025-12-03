Esenyurt’ta ortaokul öğrencileri kurusıkı tabancayla ateş ederken yakalandı

OKUL YANINDA SİLAHLI OYUN SKANDALI

Esenyurt Pınar Mahallesi 1249. Sokak'ta, okulun yanındaki boş arazide iki öğrencinin tabanca ile art arda ateş ettiği anlar cep telefonu ile kaydedildi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILINCA POLİS HAREKETE GEÇTİ

Sosyal medyada tepki çeken görüntüler üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Görüntülerdeki öğrencilerin ortaokul öğrencileri Mustafa T. ve Miran Ç. olduğu belirlendi.

ÇOCUKLAR GÖZALTINA ALINDI – TABANCANIN KURUSIKI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

İki öğrenci gözaltına alınarak Çocuk Büro Amirliğine götürüldü. Yapılan incelemede, ateş edilen tabancanın kurusıkı olduğu tespit edildi.