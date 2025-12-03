Ataşehir’de kaza sonrası sürücüyü tekme tokat darbetti: O anlar kamerada!

PARK HALİNDEN ÇIKARKEN ÇARPTI

Ataşehir Örnek Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında park halindeki otomobil, çıkış yaparken arkasındaki cipe çarptı.

TARTIŞMA BİR ANDA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Çarpmanın ardından cip sürücüsü araçtan inerek otomobilin yanına gitti. Otomobil sürücüsü de aracından indiği anda saldırıya uğradı.

CİP SÜRÜCÜSÜ TEKME TOKAT SALDIRDI

Hiçbir açıklamayı dinlemeyen cip sürücüsü, otomobil sürücüsünü tekme tokat darbetti. O anlar başka bir aracın iç kamerasınca kaydedildi.