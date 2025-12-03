PODCAST CANLI YAYIN
Ataşehir’de kaza sonrası sürücüyü tekme tokat darbetti: O anlar kamerada!

Ataşehir'de kaza sonrası sürücüyü tekme tokat darbetti: O anlar kamerada!

Ataşehir'de park halindeki bir otomobilin sürücüsü bulunduğu yerden çıkmaya çalışırken arkasındaki cipe çarptı. Cip sürücüsü otomobil sürücüsünü tekme tokat darbetti. O anlar başka bir aracın araç içi kamerasına yansıdı.

PARK HALİNDEN ÇIKARKEN ÇARPTI

Ataşehir Örnek Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında park halindeki otomobil, çıkış yaparken arkasındaki cipe çarptı.

TARTIŞMA BİR ANDA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Çarpmanın ardından cip sürücüsü araçtan inerek otomobilin yanına gitti. Otomobil sürücüsü de aracından indiği anda saldırıya uğradı.

CİP SÜRÜCÜSÜ TEKME TOKAT SALDIRDI

Hiçbir açıklamayı dinlemeyen cip sürücüsü, otomobil sürücüsünü tekme tokat darbetti. O anlar başka bir aracın iç kamerasınca kaydedildi.

GOL: Rizespor 5 - 0 Pendikspor | Antonio Augusto
RİZEDE GOL YAĞMURU: Rizespor 3 - 0 Pendikspor | Valentin Mihaila
Bursa’da feci motosiklet kazası: Üniversite öğrencisi hayatını kaybetti!
Polatlı’da feci kaza: Estetik doktoru vefat etti

