Kahramanmaraş’ta feci kaza: Sürücü kamyonun altında kaldı!

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Yedikuyular Kayak Merkezi yolu üzerinde, Mehmet Önal idaresindeki 21 AR 206 plakalı toprak yüklü kamyon, yükünü boşaltırken ön kısmının yükselmesiyle sürücünün panikle dışarı atlamak istemesi sonucu devrildi.
Dengesini kaybeden Mehmet Önal, yana devrilen kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi . Ekipler, sürücünün cansız bedenini bulunduğu yerden çıkardı.
Hayatını kaybeden Mehmet Önal'ın cenazesi , otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.