Tunceli'de kartal drona saldırdı: Havada kapıp dağın zirvesine bıraktı

Tunceli’de kartal drona saldırdı: Havada kapıp dağın zirvesine bıraktı

Tunceli'de bir kartal çekim yapan drona saldırdı. Dronu havada kapan kartal, dağın zirvesine bıraktı.

Olay, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre arkeolog Özgür Şahin, 3 bin rakımlı Sultan Baba Dağı'nda kenttin tanıtımı için dron ile görüntü çekmeye başladı. Çekim yapıldığı sırada bir kartal, drona saldırdı. Dronu kapan kartal, bir süre taşıdıktan sonra dağın zirvesinde kayalıkların üzerine bıraktı. O anlar dron kamerasına yansıdı.


Dağlık alana çıkamayan Şahin, durumu ve konum bilgisini profesyonel dağcı ekibine bildirdi. Yaklaşık 6 saat süren tırmanışın ardından dronun bulunarak Şahin'e teslim edildiği bildirildi.

