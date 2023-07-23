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Kahramanmaraş Valisi Coşkun, yangının son durumu hakkında konuştu! “Birkaç saate kontrol altına almayı hedefliyoruz”

Kahramanmaraş Valisi Coşkun, yangının son durumu hakkında konuştu! “Birkaç saate kontrol altına almayı hedefliyoruz”
23.07.2023 19:27 - Son Güncelleme: 23.07.2023 19:30

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Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, “İnşallah hava şartlarında bir değişiklik olmaz ise birkaç saate yangını kontrol altına almayı hedefliyoruz” dedi.

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Onikişubat ilçesinin Kazma Bağları mevkiindeki bağ evlerinin bulunduğu alanda çıkan yangına müdahale sürüyor. Havadan 5 helikopter ve 2 uçak ile karadan da ekiplerin müdahale ettiği yangının büyük çoğunluğu kontrol altına alındı.

Bölgede incelemede bulunan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun yangının son durumu hakkında konuştu.

Vali Coşkun, "Hepimize geçmiş olsun Kazma Bağları mevkii dediğimiz Çatal Çam alanında orman yangını söz konusu. Burası vatandaşlarımızın bağ evlerinin yoğun olduğu bir bölge. Şuan için havadan ve karadan yangına müdahale ediliyor. Havadan 5 helikopter 2 uçak ile yoğun şekilde müdahale ediyoruz. Yerden de hem itfaiye, hem orman teşkilatımız ile yerelden özel sektörden destekle birçok arazöz müdahale ediyor. buranın arazisi engebeli ve sokaklarında çok dar olması nedeniyle her yerden müdahale etme şansımız yok ama havadan daha çok karadan müdahale edilemeyen yerlere müdahale ediyoruz. Şuan için belli bir noktaya geldi inşallah hava şartlarında bir değişiklik olmaz ise birkaç saate kontrol altına almayı hedefliyoruz. İlimizde hava 41 derece ve nem çok düşük. Yangın ile ilgili iklim şartlarını yaşıyoruz. Dolayısı ile bundan kaynaklı mütevellit bir orman yangını. Ancak neden kaynaklı olduğu henüz tespit edilemedi çalışmalarımız devam ediyor. Soruşturmalar devam ediyor. Arkadaşlarımızın gayreti yangını kontrol altına alıp soğutma çalışmalarına devam etmek" dedi.

Yangınla ilgili bölgedeki bağ evlerinde mahsur kalan 2 yaşlı vatandaşın kurtarıldığı ve yaklaşık 20 hektarlık alanın ise zarar gördüğü öğrenildi.

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