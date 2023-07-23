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Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı!

Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı!
23.07.2023 18:50 - Son Güncelleme: 23.07.2023 18:53

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Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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Olay, Çepni Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm fabrikasına meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, fabrikadan çıkan yangın kısa sürede büyüyerek, bahçede bulunan geri dönüşüm malzemelerine sıçradı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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