Kars’ta feci kaza! Tren kamyona çarptı 1 ölü

Kars’ta hemzemin geçitte yolun karşısına geçmeye çalışan kamyona yük treninin çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti. Kaza sonrası demiryolu bir süre ulaşıma kapatılırken, ekiplerin çalışmasının ardından hat yeniden açıldı.

Olay, Kars merkezine bağlı Cumhuriyet köyünde bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki yük treni, A.S. Ç.'nin kullandığı ve rayların üzerinden geçmeye çalışan kamyona çarptı. Çarpmanın şiddetiyle A.S.Ç. olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, otopsi işlemleri için Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan kaza sonrası demiryolu bir süreliğine trafiğe kapatılırken, ekiplerin enkaz kaldırma çalışmalarının ardından demiryolu yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

