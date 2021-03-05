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Kağıthane'de hareketli dakikalar: Polise av tüfeğiyle direndi balkondan atlayarak intihar etti

Kağıthane'de hareketli dakikalar: Polise av tüfeğiyle direndi balkondan atlayarak intihar etti
05.03.2021 12:53
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Son dakika haberi... İstanbul Kağıthane'de hareketli dakikalar yaşandı. Bir şahıs, 5 yaşındaki çocuğunun önünde eşini darbetti. Banyoya kendini kilitleyen kadın polisten yardım istedi. Polise av tüfeğiyle direnen adam, balkondan atlayarak intihar etti. Son dakika bilgisine göre hastaneye kaldırılan adamın hayatını kaybettiği öğrenildi.


Edinilen bilgilere göre, olay Harmantepe Mahallesi Aslan Sokak'ta bir apartmanda yaşandı. Evde eşi ile tartışan şahıs, birden çılgına döndü.


Tartışmanın büyümesi üzerine sinirlenen şahıs, eşini burnuna yumruk atarak darp etti. Korkudan ne yapacağını şaşıran kadın, kendisini banyoya kilitleyerek polise haber verdi.


Olay yerine gelen polis ekipleri eve girmek istedi. Ancak evdeki av tüfeğini alarak polise direnen adam kapıyı açmadı.


Uzun süren ikna çabaları da sonuç vermedi. Öfkeli koca, 3. kattaki evin mutfak balkonundan atlayarak intihar etti. Hastaneye kaldırılan adamın hayatını kaybettiği öğrenildi.



Zanlının intiharının ardından eve giren sağlık ekipleri, yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. 5 yaşındaki kız çocuğu da olay yerine gelen ailenin yakınlarına teslim edildi.

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