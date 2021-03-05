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Kartal'da yangın! 6 katlı binanın dershane katındaki böyle yandı!

Kartal'da yangın! 6 katlı binanın dershane katındaki böyle yandı!
05.03.2021 14:51
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İstanbul Kartal'da bulunan 6 katlı binanın en üst katındaki dershane ve binanın dış cephesinde saat 13.45 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede binanın dış cephesini sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


Kartal Üsküdar Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın en üst katındaki dershane ve binanın dış cephesinde saat 13.45 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede binanın dış cephesini sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahale ederek, söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar oluştu.

Mahalle muhtarı Ünal Özuğurlu "Yanan yer dershane olarak kullanılıyor. Dersane yok ama yöneticiler olabilir. Herhangi bir mahsur kalma yok. Ekipler geldi müdahale etti." diye konuştu. Binanın alt katında işyeri olan bir kadın "Dışarı çıkmamızı istediler. Panik yaşandı tabii." diye konuştu.

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