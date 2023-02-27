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Kağıthane’de gecekondu alev alev yandı

Kağıthane’de gecekondu alev alev yandı
27.02.2023 23:02 - Son Güncelleme: 27.02.2023 23:03

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Kağıthane’de bir gecekonduda yangın çıktı. Yangın sonrası gecekondu oturulamaz hale gelirken, kendilerini güçlükle dışarı atan aile feryat etti. Yangın, Kağıthane Şirintepe Mahallesi Ardıç Sokak’ta saat 20.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, tek katlı gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. Bu esnada içeride bulunan ev sahipleri Funda G., Esen G. ve çocukları kendilerini güçlükle dışarı atarak, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı hazırda bekledi.

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