CANLI YAYIN
Geri
Kadıköy vapurunda kaybolan kadını arama çalışmaları devam ediyor

Kadıköy vapurunda kaybolan kadını arama çalışmaları devam ediyor

Kadıköy'de bindiği vapurdan inmemesi üzerine kaybolduğu tespit edilen Azerbaycan uyruklu Makhfura Huseynova'yı (44) deniz üstü ve altında arama çalışmaları Kadıköy Sahili'nde devam ediyor.

Olay, 2 Mayıs günü saat 22.00 sıralarında Kadıköy'de meydana geldi. İddiaya göre Azerbaycan uyruklu Makhfura Huseynova (44), Kadıköy'den Beşiktaş'a giden yolcu vapuruna bindi. Huseynova'nın Beşiktaş'ta inmediğinin tespit edilmesi ve çantasının güverte bölümünde bulunması üzerine kayıp kadını arama çalışmaları başlatıldı. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait vapur kameralarının 14 Nisan'dan bu yana çalışmadığı ve sefer sırasında da görüntü alamadığı öğrenildi.

Kayıp kadını arama çalışmaları Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekiplerine ait botlar ve balık adamlar tarafından deniz dibinde, itfaiye ekipleri tarafından karada sürdürülürken devam eden çalışmalar 3'üncü gününde böyle görüntülendi.

Bunlar da Var

Washington’da sıcak saatler: Beyaz Saray yakınında silah sesleri!
Washington’da sıcak saatler: Beyaz Saray yakınında silah sesleri!
İzmit'te otoyolda korkunç kaza: 1 ölü
İzmit'te otoyolda korkunç kaza: 1 ölü
Kocaeli'de market çalışanı kedinin yüzüne yağ çözücü sıktı!
Kocaeli'de market çalışanı kedinin yüzüne yağ çözücü sıktı!
Çorum'da feci kaza: Tırın altına giren araçta can pazarı!
Çorum'da feci kaza: Tırın altına giren araçta can pazarı!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle