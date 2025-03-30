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Kaan Ege’nin cansız bedeni akıllı saatinin koordinatlarından bulundu
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Kaan Ege'nin cansız bedeni akıllı saatinin koordinatlarından bulundu

Giriş Tarihi: 30 Mart 2025 18:57 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2025 18:57

Sakarya'da, antrenman yaptığı Sapanca Gölü'nde fırtınada kanosu devrilen Kaan Ege Baran’ın cansız bedeninin kolundaki akıllı saatten yola çıkılarak bulunduğu bildirildi. Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Timleri, özel cihazlarla Sapanca Gölü'nün topoğrafya haritasını çıkardı. Bu kapsamda göl zeminine su altı robotu da indirilerek tarama çalışması yapıldı. Kaan Ege Baran'ın kolunda su geçirmez akıllı saat bulunduğu bilgisi üzerine kurumlar harekete geçti. Ünlü markanın Türkiye merkeziyle görüşülerek, saatin koordinat bilgileri istendi. Bu bilgiler de geldikten sonra devam eden çalışmalar sonucunda Kaan Ege'nin cansız bedeni kıyıdan 1,5 kilometre açıkta 8 metre derinlikte bulundu. Söz konusu bölgenin gölün ortalarında yer almasına karşın en sığ bölge olduğu öğrenildi.

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