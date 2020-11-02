İzmir'deki depremde yıkılan Emrah Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

İzmir Seferihisar'da cuma günü öğleden sonra 6,6 büyüklüğündeki depremde çöken binalardan biri de Emrah Apartmanı'ydı. Emrah Apartmanı'ndan 14 yaşındaki İdil'in sağ olarak kurtarılmasından sonra maalesef iyi haber gelmedi. Bina enkazından toplamda 15 kişi yaralı olarak kurtarılırken 32 kişi de hayatını kaybetti.

İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremde en çok hasar gören Bayraklı ilçesindeki Emrah Apartmanı'ndaki arama ve kurtarma çalışmalarında sona gelindi.

İDİL'DEN SONRA SEVİNDİRİCİ HABER GELMEDİ

Sabahın ilk ışıklarına kadar enkaz altında nefes arayan ekipler, 14 yaşındaki İdil Şirin'in ardından enkazdan sevdirici haber gelmedi. Sabaha karşı çıkartılan 1 kişinin cansız bedeniyle Emrah Apartmanı'nda çalışmalar sonlandırıldı.

32 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çalışmalar kapsamında Emrah Apartmanı'nda 15 kişi enkazdan yaralı olarak çıkartılırken, 32 kişi de hayatını kaybetti.

MOLOZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI BAŞLAYACAK

AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmaların tamamlanmasının ardından enkazda arama ve kurtarma çalışmasına katılan tüm ekipler enkazdan çekilerek görevi belediye ekiplerine bıraktı.

Belediye ekipleri de 32 kişiye mezar olan ve moloz yığınına dönüşen inşaatın enkazını kaldırmak için çalışmalarına başlanacağı öğrenildi.