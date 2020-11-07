Haberler Video Yaşam Videoları İzmir'deki depremde, beton blokların araçların üzerine düşme anları böyle görüntülendi

İzmir'deki depremde, beton blokların araçların üzerine düşme anları böyle görüntülendi

İzmir'deki depremde, beton blokların araçların üzerine düşme anları böyle görüntülendi
07.11.2020 21:35

İzmir'deki deprem faciasında, atıl vaziyetteki viyadüğün dev beton blokları, metrelerce yükseklikten araçların üzerine düştü. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.


Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesinde, 30 Ekim Cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, Konak ilçesine bağlı Alsancak semtindeki atıl durumdaki viyadüğün beton blokları, metrelerce yükseklikten park halindeki araçların üzerine düştü. Tonlarca ağırlıktaki beton blokların düştüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Takvim Gazetesini telefonuna indir | Android

Takvim Gazetesini telefonuna indir | App

Takvim Gazetesini telefonuna indir | Huawei App

Yaşam Videoları