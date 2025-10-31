PODCAST CANLI YAYIN
Mardin’de trafik kazası: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada 21 yaşındaki Veysel Türkoğlu yaşamını yitirdi, 17 yaşındaki Mustafa K. ağır yaralandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Büyükboğaziye Mahallesi'nde 34 RR 2913 plakalı hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

1 ölü, 1 ağır yaralı

Kazada motosiklet sürücüsü olduğu öğrenilen 21 yaşındaki Veysel Türkoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklette yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki Mustafa K. ise ağır yaralandı. Yaralı genç, sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Veysel Türkoğlu'nun cansız bedeni Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

