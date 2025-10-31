Ankara Keçiören'de cinayet: Berberde buluştuğu husumetlisi tarafından vurularak öldürüldü

Olay, sabah saatlerinde Keçiören Karakaya Mahallesi Bağlum Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Yakup Bolat konuşmak için berberde buluştuğu husumetlisiyle tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyünce ikili dışarı çıktı.

Silah sesleri mahalleyi ayağa kaldırdı

Görgü tanığı esnaf Erol Aksoy, "2-3 el silah sesi duydum. Döndüm baktım, biri yerde yatıyordu. Sonra saldırgan 2-3 el daha ateş etti, koşarak kaçtı" dedi. Mahallede kısa süreli panik yaşandı.

Hastanede kurtarılamadı

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Yakup Bolat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.