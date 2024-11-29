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İzmir’de vahşet! Sokakta tartıştığı husumetlilerine kurşun yağdırdı: 3 ölü, 1 yaralı
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İzmir’de vahşet! Sokakta tartıştığı husumetlilerine kurşun yağdırdı: 3 ölü, 1 yaralı

Giriş Tarihi: 29 Kasım 2024 09:02 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2024 09:02

İzmir'in Çeşme ilçesinde B.B., sokakta tartıştığı husumetlilerine tabancayla ateş açtı. Olayda 3 kişi ölüp, 1 kişi de yaralanırken, şüpheli B.B. ise kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Fahrettinpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli iki grup arasında bilinmeyen nedenle sokakta tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.B., yanında bulunan tabancayla karşı gruba ateş açtı. B.B.'nin tabancasından çıkan mermiler 4 kişiye isabet ederken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Azad Demir, Abdurrahim Doğan ve Mehmet Sait Medeni'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan A.M. ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde 2 şüpheliyi gözaltına alan jandarma, B.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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