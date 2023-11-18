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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 18 Kasım 2023, 12:42 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2023, 12:55

İzmir'de sağanak: Cadde ve sokaklar göle döndü!

İzmir'de ani başlayan sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirerek trafikte zor anlar yaşanmasına neden oldu. Konak, Bornova, Balçova ve Karşıyaka ilçelerinde iş yerlerini su altında bıraktı. Kordonboyu'nda su seviyesi yükselirken, sürüklenen sular bazı iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu.

İzmir'de aniden bastıran sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi.


Trafikteki sürücülerle vatandaşlar, zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İzmir'in de olduğu birçok kent için sağanak uyarısında bulundu.

Uyarının ardından İzmir'de aniden bastıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu. Konak ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde bir cadde adeta göle dönerken, trafikteki sürücüler ise zor anlar yaşadı.

Aralıklarla devam etmesi beklenen yağmurun, akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi.

SU BASKINLARI YAŞANDI

İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle Konak, Bornova, Balçova ve Karşıyaka ilçelerinde onlarca iş yerini su bastı. Alsancak Kordonboyu suyla doldu. Yağmur suları kaldırım seviyesine kadar geldi.

Yoldan geçen araçlar nedeniyle taşan sular bazı iş yerlerinde baskınlara yol açtı. Kordonboyu'ndaki bir kafenin çalışanları, içeriye dolan yağmur sularını kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

İş yeri çalışanlarından Emre Ayaz, "Dükkanın her tarafına su doldu. Her yer göl gibi oldu. Dükkandaki her şey sırılsıklam. Alsancak'ın kaderi bu. Hem biz hem de müşterilerimiz mağdur oldu" dedi.

Yağmurla birlikte fırtına da etkili oldu. Restoran ve kafeteryalar sürüklenmemesi için dışardaki masa ve sandalyelerini toplamak zorunda kaldı.

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