RAMAZAN İMSAKİYE
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İzmir'de 'kız kaçırma' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'de 'kız kaçırma' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
10.05.2021 09:45
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde, kız kaçırma nedeniyle husumetli olan iki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.


Olay, saat 02.00 sıralarında Çalıkuşu Mahallesi 3245 Sokak'ta meydana geldi. Aralarında kız kaçırma nedeniyle husumet bulunduğu iddia edilen iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek pompalı tüfek ve tabancanın kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Yiğit Çoban (23) tabanca mermisiyle, G.D.(34) ise bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı.

Silah seslerini duyan çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Yiğit Çoban Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, hafif yaralı G.D. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Çoban yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı, G.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çoban'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, olay yeri inceleme ekipleri sokakta çalışma yaptı. Öte yandan, polis ekipleri olaya karıştığı ileri sürülen S.B., E.A. ve A.Ç.'yi gözaltına aldı. G.D.'de hastanedeki tedavisinin ardından sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

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