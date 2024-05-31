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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2024, 08:53 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2024, 08:53

İzmir'de kanlı infaz: İzmir'in Konak ilçesinde 45 yaşındaki otomobilinde öldürüldü

Olay saat 02.00 sıralarında ilçeye bağlı Hilal Mahallesi 1210 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobilinde bulunan iki çocuk babası Gerçek Atçı (45), kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli veya şüpheliler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Atçı, otomobilinin içerisinde kanlar içerisinde kalırken durum çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Gerçek Atçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Atçı'nın cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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