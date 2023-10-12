PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 12 Ekim 2023, 19:00 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2023, 19:07

İzmir'de geri dönüşüm depolama alanında yangın! Ekipler alevlere müdahale ediyor

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde geri dönüşüm malzemelerinin depolandığı bir alanda yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için alevlere müdahale edilirken, İzmir-Kemalpaşa yolu çift taraflı olarak trafiğe kapatıldığı bildirildi.

İzmir'de geri dönüşüm malzemeleri depolama alanında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde geri dönüşüm malzemelerinin depolandığı bir alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kızılüzüm Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'nde geri dönüşüm ve hurda malzemelerinin depolandığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına, çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yoğun dumanın etkili olduğu yangının çevreye sıçramaması için önlem alındı.

Öte yandan yangının etkili olduğu alanın ormana yakın olması nedeniyle İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Yangın nedeniyle İzmir-Kemalpaşa yolu çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Osmangazi Köprüsü'ndeki zincirleme kaza kamerada: 9 yaralı
12.10.2023Perşembe
Yasemin Özilhan spor yaptığı anları paylaştı! Fit fiziğiyle kendine hayran bıraktı
11.10.2023Çarşamba
Başakşehir’de seyir halindeki minibüsten düşen adam kaldırıma çarptı: Panik anları kamerada
11.10.2023Çarşamba
Motosiklet levhalara çarpıp şarampole böyle düştü: 2 yaralı
11.10.2023Çarşamba
Bitlis’te kayalıkta mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı!
11.10.2023Çarşamba
Bunlar da Var
Fosfor bombası nedir? Etkileri neler, neden yasak? İsrail “fosfor bombası” mı kullandı? 14:19
Fosfor bombası nedir? Etkileri neler, neden yasak?
13.10.2023Cuma
Nevşehir’de tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var 00:08
Nevşehir'de feci kaza!
13.10.2023Cuma
Başkan Erdoğan’dan A Milli Futbol Takımımıza tebrik! 01:39
Başkan Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımımıza tebrik!
13.10.2023Cuma
Başkan Erdoğan’dan A Milli Futbol Takımımıza tebrik! 01:51
Başkan Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımımıza tebrik!
13.10.2023Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA