İzmir'de geri dönüşüm depolama alanında yangın! Ekipler alevlere müdahale ediyor

İzmir'de geri dönüşüm malzemeleri depolama alanında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde geri dönüşüm malzemelerinin depolandığı bir alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kızılüzüm Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'nde geri dönüşüm ve hurda malzemelerinin depolandığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına, çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yoğun dumanın etkili olduğu yangının çevreye sıçramaması için önlem alındı.

Öte yandan yangının etkili olduğu alanın ormana yakın olması nedeniyle İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Yangın nedeniyle İzmir-Kemalpaşa yolu çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı.