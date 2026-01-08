PODCAST CANLI YAYIN
İzmir'de fuhuş operasyonunda 8 tutuklama

İzmir'in Ödemiş ilçesinde fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüphelinin tamamı tutuklandı.

FUHUŞ OPERASYONU DÜZENLENDİ

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'fuhşa aracılık ve yer temin etme' suçuna yönelik 4 Ocak'ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

OTELCİ VE TAKSİCİLER DE ARALARINDA

Operasyonda, aralarında otel işletmecisi ve taksi şoförlerinin de bulunduğu 2'si kadın toplam 8 şüpheli gözaltına alındı.

YÜKLÜ MİKTARDA PARA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, fuhuştan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 110 bin TL, 4 bin dolar nakit para ile çok sayıda cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

TAMAMI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 YABANCI UYRUKLU KADIN SINIR DIŞI EDİLECEK

Fuhuş yaptığı tespit edilen 3 yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

