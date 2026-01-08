İzmir'de fuhuş operasyonunda 8 tutuklama
İzmir'in Ödemiş ilçesinde fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüphelinin tamamı tutuklandı.
FUHUŞ OPERASYONU DÜZENLENDİ
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'fuhşa aracılık ve yer temin etme' suçuna yönelik 4 Ocak'ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
OTELCİ VE TAKSİCİLER DE ARALARINDA
Operasyonda, aralarında otel işletmecisi ve taksi şoförlerinin de bulunduğu 2'si kadın toplam 8 şüpheli gözaltına alındı.
YÜKLÜ MİKTARDA PARA ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, fuhuştan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 110 bin TL, 4 bin dolar nakit para ile çok sayıda cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
TAMAMI TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3 YABANCI UYRUKLU KADIN SINIR DIŞI EDİLECEK
Fuhuş yaptığı tespit edilen 3 yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.